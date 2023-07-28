Спалах кору в Татарстані: скільки випадків зафіксували з початку року

Щеплення від кору. Фото: росЗМІ

У російському Татарстані продовжується спалах кору. З початку року там зафіксували понад 80 випадків захворювання, з них — майже половина діти.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"На сьогодні в республіці зареєстровано 83 випадки кору, з них 39 дітей", — каже санітрний лікар Любов Авдоніна.

Зазначається, що переважна більшість інфікованих на кір — 41 людина — іноземці. Серед них — 33 особи — прибули з Таджикістану.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 липня у Самарі стався вибух на нафтопереробному заводі. Попередньо там було закладено вибуховий пристрій.

Додамо, що також 28 липня у російському місті Таганрог пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що у прилеглих будинках повилітали вікна, а над місцем відразу піднявся стовп густого чорного диму.