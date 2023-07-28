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Спалах кору в Татарстані: скільки випадків зафіксували з початку року

28 липня 2023 17:50
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Козюк Тетяна
редактор
Спалах кору в Татарстані: скільки випадків зафіксували з початку року
Щеплення від кору. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У російському Татарстані продовжується спалах кору. З початку року там зафіксували понад 80 випадків захворювання, з них — майже половина діти. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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"На сьогодні в республіці зареєстровано 83 випадки кору, з них 39 дітей", — каже санітрний лікар Любов Авдоніна. 

Зазначається, що переважна більшість інфікованих на кір — 41 людина — іноземці. Серед них — 33 особи — прибули з Таджикістану. 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 липня у Самарі стався вибух на нафтопереробному заводі. Попередньо там було закладено вибуховий пристрій.

Додамо, що також 28 липня у російському місті Таганрог пролунав потужний вибух. Він був настільки сильним, що у прилеглих будинках повилітали вікна, а над місцем відразу піднявся стовп густого чорного диму.

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