Спикер Джонсон отреагировал на просьбу Украины бить по РФ оружием США

Майк Джонсон. Фото: Reuters

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с поддержкой идеи предоставления Украине разрешения на ведение войны "так, как она считает нужным", в ответ по просьбе Киева разрешить удары американским оружием по территории России. По словам Джонсона, украинцы должны иметь возможность дать отпор.

Об этом Майк Джонсон сказал в комментарии корреспондентке "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой в среду, 22 мая.

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⚡️Asked @SpeakerJohnson о помощи США weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: Я думаю, они нуждаются в том, чтобы Украину бороться за борьбу, как их трудятся. Они нуждаются в том, чтобы быть в бой. И я думаю, что я пытаюсь micromanage, эффективность не может быть хорошая политика для нас. pic.twitter.com/71iLMTa9p8 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024

Спикер Джонсон поддержал разрешение ВСУ бить по территории России оружием США

"Думаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным ", — сказал Джонсон.

Он также отметил, что украинским силам нужно иметь возможность отвечать в случае атаки.

"Им нужно иметь способность наносить ответный удар. И, думаю, то, что мы пытаемся заниматься микроменеджментом этих усилий, не является правильным для нас", — добавил спикер нижней палаты Конгресса.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России. По словам законодателей, это необходимо для эффективного ответа на российскую агрессию.

Также мы рассказывали, что глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.