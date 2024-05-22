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Спикер Джонсон отреагировал на просьбу Украины бить по РФ оружием США

22 мая 2024 23:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Спикер Джонсон отреагировал на просьбу Украины бить по РФ оружием США
Майк Джонсон. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с поддержкой идеи предоставления Украине разрешения на ведение войны "так, как она считает нужным", в ответ по просьбе Киева разрешить удары американским оружием по территории России. По словам Джонсона, украинцы должны иметь возможность дать отпор.

Об этом Майк Джонсон сказал в комментарии корреспондентке "Голоса Америки" Екатерине Лисуновой в среду, 22 мая.

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"Думаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным ", — сказал Джонсон.

Он также отметил, что украинским силам нужно иметь возможность отвечать в случае атаки.

"Им нужно иметь способность наносить ответный удар. И, думаю, то, что мы пытаемся заниматься микроменеджментом этих усилий, не является правильным для нас", — добавил спикер нижней палаты Конгресса.

Ранее Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России. По словам законодателей, это необходимо для эффективного ответа на российскую агрессию.

Также мы рассказывали, что глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.

США
оружие
Украина
обстрелы
война в Украине
Россия

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