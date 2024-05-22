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Спікер Джонсон відреагував на прохання України бити по РФ зброєю США

22 травня 2024 23:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Спікер Джонсон відреагував на прохання України бити по РФ зброєю США
Майк Джонсон. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив із підтримкою ідеї надання Україні дозволу на ведення війни "так, як вона вважає за потрібне", у відповідь на прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії. За словами Джонсона, українці повинні мати змогу дати відсіч. 

Про це Майк Джонсон сказав у коментарі кореспондентці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій у середу, 22 травня. 

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"Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне", — сказав Джонсон. 

Він також відзначив, що українським силам потрібно мати можливість відповідати у разі атаки.

"Їм потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас", – додав спікер нижньої палати Конгресу.

Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії. За словами законодавців, це необхідно для ефективної відповіді на російську агресію.

Також ми розповідали, що очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини. Він закликає дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.

США
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війна в Україні
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