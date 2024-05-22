Спікер Джонсон відреагував на прохання України бити по РФ зброєю США
Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив із підтримкою ідеї надання Україні дозволу на ведення війни "так, як вона вважає за потрібне", у відповідь на прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії. За словами Джонсона, українці повинні мати змогу дати відсіч.
Про це Майк Джонсон сказав у коментарі кореспондентці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій у середу, 22 травня.
⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024
⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8
Спікер Джонсон представників підтримав дозвіл ЗСУ бити по території Росії зброєю США
"Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне", — сказав Джонсон.
Він також відзначив, що українським силам потрібно мати можливість відповідати у разі атаки.
"Їм потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас", – додав спікер нижньої палати Конгресу.
Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії. За словами законодавців, це необхідно для ефективної відповіді на російську агресію.
Також ми розповідали, що очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини. Він закликає дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.
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