Спікер Джонсон відреагував на прохання України бити по РФ зброєю США

Майк Джонсон. Фото: Reuters

Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступив із підтримкою ідеї надання Україні дозволу на ведення війни "так, як вона вважає за потрібне", у відповідь на прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії. За словами Джонсона, українці повинні мати змогу дати відсіч.

Про це Майк Джонсон сказав у коментарі кореспондентці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій у середу, 22 травня.

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⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024

Спікер Джонсон представників підтримав дозвіл ЗСУ бити по території Росії зброєю США

"Гадаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне", — сказав Джонсон.

Він також відзначив, що українським силам потрібно мати можливість відповідати у разі атаки.

"Їм потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатись мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас", – додав спікер нижньої палати Конгресу.

Раніше Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії. За словами законодавців, це необхідно для ефективної відповіді на російську агресію.

Також ми розповідали, що очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини. Він закликає дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.