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Наблюдали из космоса за войной: американские астронавты о сотрудничестве с россиянами

28 августа 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Наблюдали из космоса за войной: американские астронавты о сотрудничестве с россиянами
Международная космическая станция. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В январе 2015 года, после начала вторжения РФ в Донбасс, астронавт NASA Терри Виртс находилась на борту Международной космической станции вместе с будущим депутатом Госдумы Александром Самокутяевым. Они из космоса наблюдали взрывы и обстрелы в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

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С начала экспедиции на МКС в 2015 году Терри Виртс и депутат Госдумы Александр Самокутяев наблюдали войну в Украине из космоса.

Обычно ночью обитаемые районы Земли представляют сенсационное зрелище ослепительных огней, но в этот момент космическая станция проходила над восточной Украиной. Внизу царила тьма, перегороженная внезапными красными вспышками — это были взрывы и обстрелы. С тех пор отношения астронавтов ухудшились.

"Мы наблюдали из космоса, как людей убивает российская война. Мы оба посмотрели друг на друга. Это был мрачный момент. Но мы не сказали ни слова", рассказал Виртс.

Астронавт NASA Ванде Хэй после полета в апреле 2022 года заявил, что война "разрывает сердце" и заставила всех его членов экипажа, включая россиян, чувствовать себя "бессильными". Его вернувшийся на Землю через месяц немецкий коллега Маттиас Маурер описал, как видел "огромные клубы дыма над такими городами, как Мариуполь", и ракетные удары по Киеву.

В общем, российские космонавты, которые не поддерживают агрессию, боятся об этом говорить. А бывшие астронавты NASA пытаются избегать общения с россиянами, в частности, о политике или войне, говорится в материале.

Напомним, что 19 августа, согласно плану миссии космического аппарата "Луна-25", был запланирован импульс для создания эллиптической траектории перед посадкой. Однако примерно в 14:57 по киевскому времени контакт с "Луна-25" был утрачен.

В Роскосмосе заявили, что "Луна-25" столкнулась с проблемами при посадке на Луну, когда ее двигатель продолжил работать дольше, чем планировалось. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что вместо предполагаемых 84 секунд двигатель был активен 127 секунд.

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