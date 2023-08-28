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Спостерігали з космосу за війною: американські астронавти про співпрацю з росіянами

28 серпня 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Спостерігали з космосу за війною: американські астронавти про співпрацю з росіянами
Міжнародна космічна станція. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У січні 2015 року, після початку вторгнення РФ на Донбас, астронавт NASA Террі Віртс перебував на борту Міжнародної космічної станції разом з майбутнім депутатом Держдуми Олександром Самокутяєвим. Вони з космосу спостерігали за вибухами та обстрілами в Україні.

Про це повідомляє The Guardian

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З початку експедиції на МКС у 2015 році Террі Віртс та депутат Держдуми Олександр Самокутяєв спостерігали за війною в Україні з космосу.

Зазвичай вночі населені райони Землі представляють сенсаційне видовище сліпучих вогнів, але в цей момент космічна станція проходила над східною Україною. Унизу панувала темрява, перегороджена раптовими червоними спалахами — це були вибухи та обстріли. Відтоді взаємини астронавтів погіршилися.

"Ми спостерігали з космосу, як людей вбиває російська війна. Ми обидва подивилися одне на одного. Це був похмурий момент. Але ми не сказали ні слова", — розповів Віртс. 

Астронавт NASA Ванде Хей після польоту в квітні 2022 року заявив, що війна "крає серце" і змусила всіх його членів екіпажу, включно з росіянами, почуватися "безсилими". Його німецький колега Маттіас Маурер, який повернувся на Землю через місяць, описав, як бачив "величезні клуби диму над такими містами, як Маріуполь", і ракетні удари по Києву.

Загалом російські космонавти, які не підтримують агресію, бояться про це говорити. А колишні астронавти NASA намагаються уникати спілкування із росіянами, зокрема, щодо політики чи війни, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що 19 серпня, відповідно до плану місії космічного апарату "Луна-25", було заплановано імпульс для створення еліптичної траєкторії перед посадкою. Однак приблизно о 14:57 за київським часом контакт з "Луна-25" було втрачено.

У Роскосмосі заявили, що "Луна-25" зіткнулася з проблемами при посадці на Місяць, коли її двигун продовжив працювати довше, ніж планувалося. Голова Роскосмосу Юрій Борисов сказав, що замість передбачуваних 84 секунд двигун був активний 127 секунд. 

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