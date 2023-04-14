Дело Трампа: 7 часов подряд экс-президент США давал показания

Трамп покинул офис прокурора Нью-Йорка, где семь часов давал показания. Фото: google.com

Экс-президент США Дональд Трамп пробыл около семи часов в офисе окружного прокурора штата Нью-Йорк. Там он давал показания по гражданскому иску на сумму 250 миллионов долларов.

Об этом пишет РИА Новости в Telegram.

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Это дело не касается последних обвинений, касающихся фальсификации деловой документации.

В сентябре 2022 года прокурор Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на $250 миллионов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений.

Кроме этого, Трамп фигурирует еще по нескольким делам. Ему выдвинули 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их связи.

Сам Трамп все обвинения отвергает.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп судится со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном. Обвинив юриста в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и злонамеренных заявлений, Трамп пытается отсудить у Коэна 500 млн долларов.