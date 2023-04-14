Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Дело Трампа: 7 часов подряд экс-президент США давал показания arrow

Дело Трампа: 7 часов подряд экс-президент США давал показания

14 апреля 2023 06:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дело Трампа: 7 часов подряд экс-президент США давал показания
Трамп покинул офис прокурора Нью-Йорка, где семь часов давал показания. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Экс-президент США Дональд Трамп пробыл около семи часов в офисе окружного прокурора штата Нью-Йорк. Там он давал показания по гражданскому иску на сумму 250 миллионов долларов.

Об этом пишет РИА Новости в Telegram.

Читайте также:

Это дело не касается последних обвинений, касающихся фальсификации деловой документации.

В сентябре 2022 года прокурор Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на $250 миллионов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений.

Кроме этого, Трамп фигурирует еще по нескольким делам. Ему выдвинули 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниелс, за молчание об их связи.

Сам Трамп все обвинения отвергает.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп судится со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном. Обвинив юриста в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и злонамеренных заявлений, Трамп пытается отсудить у Коэна 500 млн долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB