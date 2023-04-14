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Справа Трампа: 7 годин поспіль експрезидент США давав свідчення

14 квітня 2023 06:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Справа Трампа: 7 годин поспіль експрезидент США давав свідчення
Трамп залишив офіс прокурора Нью-Йорка, де сім годин давав свідчення. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Дональд Трамп пробув майже сім годин в офісі окружного прокурора штату Нью-Йорк. Там він дава свідчення за цивільним позовом на суму 250 мільйонів доларів.

Про це пише РИА Новости в Telegram.

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Ця справа не стосується останніх звинувачень, що стосуються фальсифікації ділової документації.

У вересні 2022 року прокурор Джеймс подала позов проти Трампа, його дітей та пов'язаних з ними компаній на $250 мільйонів за підозрою в шахрайстві та наданні неправдивих відомостей.

Крім цього, Трамп фігурує ще у кількох справах. Йому висунули 34 звинувачення у фальсифікації ділової документації у зв'язку з виплатами двом жінкам, включаючи порноакторку Стормі Деніелс, за мовчання про їхній зв'язок.

Сам Трамп усі звинувачення відкидає.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп судиться із своїм колишнім адвокатом Майклом Коеном. Звинувативши юриста у неналежному виконанні своїх обов’язків та зловмисних заяв, Трамп намагається відсудити у Коена 500 млн доларів.

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