Дело Трампа: экс-президент США прибыл в тюрьму и сдался

Дональд Трамп прибыл в тюрьму. Фото: CNN

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму, чтобы "сдаться" властям и пройти формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Ранее он договорился о залоге в 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает агентство CNN.

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Сообщается, что у Трампа взяли отпечатки пальцев и сфотографировали как обвиняемого.

А уже через 20 минут его отпустили под залог.





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Напомним, в Атланте большое жюри обвинило Дональда Трампа и 18 его сподвижников по поводу их попыток подрыва президентских выборов в 2020 году. Это историческое обвинение, содержащее 41 пункт, стало уже четвертым уголовным делом против Трампа.

В сообщении говорится, что, согласно обвинению, Трамп и его участники "запланировали и пытались искажать результаты" выборов после того, как выборы в штате Джорджия не были выиграны им. Расследование, проведенное под руководством главного прокурора округа Фултон Фанни Уиллиса, раскрывает ряд попыток сторонников экспрезидента повлиять на исход выборов 2020 года.

Сообщается, что Трампу выдвинули четыре пункта обвинения в расследовании событий 6 января 2021 года и за попытки удержаться у власти после того, как он проиграл Байдену на выборах.

Кроме этого, бывшему президенту выдвинули 40 пунктов за его работу с секретными материалами в Мар-а-Лаго после ухода из власти, а также 34 пункта в незаконном получении денег перед выборами в 2016 году.