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Справа Трампа: експрезидент США прибув до в'язниці і здався

25 серпня 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Справа Трампа: експрезидент США прибув до в'язниці і здався
Дональд Трамп прибув до в'язниці. Фото: CNN
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до в'язниці, щоб "здатися" владі та пройти формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори. Раніше від домовився про заставу у 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє агенція CNN.

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Повідомляється, що у Трампа взяли відбитки пальців і сфотографували як обвинуваченого.

А вже через 20 хвилин його відпустили під заставу.

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Нагадаємо, в Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.

У повідомленні йдеться, що, згідно з обвинуваченням, Трамп та його учасники "запланували і намагалися спотворювати результати" виборів після того, як вибори в штаті Джорджія не були виграні ним. Розслідування, проведене під керівництвом головного прокурора округу Фултон Фані Вілліса, розкриває низку спроб прихильників експрезидента вплинути на результат виборів 2020 року.

Повідомляється, що Трампу висунули чотири пункти обвинувачення у розслідуванні щодо подій 6 січня 2021 року та за спроби утриматися при владі після того, які він програв Байдену на виборах. 

Окрім цього, колишньому президенту висунули 40 пунктів за його роботу з секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після того, як пішов з влади, а також 34 пункти в незаконному отриманні грошей перед виборами у 2016 році.

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