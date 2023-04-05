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Дело Трампа: когда состоится следующее заседание

5 апреля 2023 01:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Экс-президент США Дональд Трамп
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Следующее заседание по делу экс-президента США Дональда Трампа состоится 4 декабря.

Об этом сообщает CNN. Заседание снова состоится в Нью-Йорке, отмечает издание.

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Согласно обвинительным выводам, все уголовные обвинения связаны с деловыми документами Trump Organization. Прокуратура обвиняет Трампа в том, что он неоднократно делал ложные записи в деловых документах.

В заявлении говорится о фальсификации деловой документации Нью-Йорка с целью "скрытия информации, которая может причинить вред, и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года".

В обвинительном акте указывают три эпизода, подтверждающие существование этой схемы:

  • бывшему швейцару отеля Trump Tower через подставную компанию было заплачено 30 тысяч долларов, чтобы он не рассказал о якобы внебрачном ребенке Трампе;
  • неназванной женщине из-за той же компании было заплачено 150 тысяч долларов, утверждавшей, что имела сексуальные отношения с Трампом
  • юридический советник Трампа за 12 дней до президентских выборов перевел 130 тысяч долларов адвокату порноактрисы через подставную компанию.

После того, как Дональду Трампу зачитали обвинения, он покинул зал суда.

Напомним, против Трампа выдвинуто более 30 пунктов, связанных с бизнес-мошенничеством. Он обвинений не признает.

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