Справа Трампа: коли відбудеться наступне засідання

Екс-президент США Дональд Трамп

Наступне засідання у справі експрезидента США Дональда Трампа відбудеться 4 грудня.

Про це повідомляє CNN. Засідання знову відбудеться в Нью-Йорку, зазначає видання.

Читайте також:

Відповідо до обвинувальних висновків, всі кримінальні звинувачення пов’язані з діловими документами Trump Organization. Прокуратура звинувачує Трампа в тому, що він неодноразово робив неправдиві записи в ділових документах.

У заяві йдеться про фальсифікації ділової документації Нью-Йорка з метою "приховування інформації, що може завдати шкоди, та незаконної діяльності від американських виборців до і після виборів 2016 року".

В обвинувальному акті вказують три епізоди, які підтверджують існування цієї схеми:

колишньому швейцару готелю Trump Tower через підставну компанію було заплачено 30 тисяч доларів, щоб він не розповів про нібито позашлюбну дитину Трампа;

неназваній жінці через ту ж компанію було заплачено 150 тисяч доларів, яка стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Трампом

юридичний радник Трампа за 12 днів до президентських виборів переказав 130 тисяч доларів адвокату порноакторки через підставну компанію.

Після того, як Дональд Трампу зачитали звинувачення, він залишив залу суду.

Нагадаємо, проти Трампа висунуто понад 30 пунктів, пов'язаних із бізнес-шахрайством. Він звинувачень не визнає.