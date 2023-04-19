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Настоящая секта: в Боливии археологи нашли место древнего культа

19 апреля 2023 20:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Боливии нашли место древнего культа – что о нем известно
Археологические раскопки. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

На территории Боливии археологи обнаружили место, имеющее отношение к древнему культу. Как говорят исследователи, структуры, созданные концентрическими кругами и доступные для спутника, похожи на достаточно последовательный и логический рисунок.

Об этом сообщает портал IDAHO STATESMAN.

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Как говорят ученые, сооружения, найденные на плато Анд в Карангасе, имели от двух до девяти "концентрических стен". Причем все они находятся на разных уровнях террас и расположены вокруг вершины холма. Ученые обнаружили остатки гончарной посуды, которыми пользовались в 1250-1600 годах н.э.

Место древнего культа в Боливии
Место древнего культа в Боливии. Фото: IDAHO STATESMAN

Исследователи утверждают, что данные круглые постройки были местами для разных религиозных обрядов. Также ученые говорят, что эти постройки создавали сплошной "ритуальный ландшафт".

Исследовав это место, ученые сделали вывод, что эти памятники связаны с "древними андскими культами вака", которые в свое время поклонялись защитным холмам и "священным горам".

Место древнего культа в Боливии
Место культа в древности. Фото: IDAHO STATESMAN

Кроме того, исследователи обнаружили еще одно сооружение, которое не походило на другие сооружения. Речь идет о месте Васкири, которое, по словам исследователей, было достаточно массивным и имело нестандартный внешний вид.

Ученые сразу же исследовали это место и обнаружили, что у него было внешнее кольцо с одинаковыми соединенными корпусами в количестве 39 штук. Кроме того, это место имело в центре внутреннюю площадь, где находилась керамика более 400 лет назад.

Место древнего культа в Боливии
Место, связанное с древним культом. Фото: IDAHO STATESMAN

Также ученые утверждают, что по диаметру это сооружение составляло примерно 460 футов, а если переводить это в метры, то диаметр составлял примерно 140 метров.

Напомним, мы писали о том, что в Египте археологи нашли гробницу фараонов, где находится старейшая в истории мумия.

Ранее мы рассказывали, что исследователи обнаружили древнюю страну, которая до недавних пор не была известна.

Также мы сообщали о том, что в Аргентине ученые обнаружили новый вид карликового динозавра.

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