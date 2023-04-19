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Справжня секта: у Болівії археологи виявили місце стародавнього культу

19 квітня 2023 20:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У Болівії знайшли місце стародавнього культу – що про нього відомо
Археологічні розкопки. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

На території Болівії археологи виявили місце, яке має відношення до стародавнього культу. Як кажуть дослідники, структури, які були створені концентричними колами та були у доступі для супутника, схожі на досить послідовний та логічний малюнок.

Про це повідомляє портал IDAHO STATESMAN.

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Як кажуть вчені, споруди, що вони знайшли на плато Анд у Карангасі, мали від двох до дев’яти "концентричних стін". Причому, всі вони знаходяться на різних рівнях терас та розташовані навколо вершини пагорба. Вчені виявили залишки гончарного посуду, якими користувалися у 1250-1600 роках н.е.

Место древнего культа в Боливии
Місце стародавнього культу в Болівії. Фото: IDAHO STATESMAN

Дослідники стверджують, що дані круглі споруди були місцями для різних релігійних обрядів. Також вчені кажуть, що ці споруди створювали суцільний "ритуальний ландшафт".

Дослідивши це місце, вчені зробили висновок, що ці пам’ятки пов’язані зі "стародавніми андськими культами вака", які свого часу поклонялися захисним пагорбам та "священним горам".

Место древнего культа в Боливии
Місце культу в давні часи. Фото: IDAHO STATESMAN

Крім того, дослідники виявили ще одну споруду, яка не була схожою на інші споруди. Мова йде про місце Васкірі, яке, за словами дослідників, було досить масивним та мало нестандартний зовнішній вигляд.

Вчені одразу ж дослідили це місце та виявили, що воно мало зовнішнє кільце з однаковими з’єднаними корпусами у кількості 39 штук. Крім того, це місце мало в центрі внутрішню площу, де знаходилася кераміка понад 400 років тому.

Место древнего культа в Боливии
Місце, що пов'язане зі стародавнім культом. Фото: IDAHO STATESMAN

Також вчені стверджують, що за діаметром ця споруда становила приблизно 460 футів, а якщо переводити це у метри, то діаметр становив приблизно 140 метрів.

Нагадаємо, ми писали про те, що у Єгипті археологи знайшли гробницю фараонів, де знаходиться найстаріша в історії мумія.

Раніше ми розповідали, що дослідники виявили стародавню країну, яка донедавна не була відомою.

Також ми повідомляли про те, що в Аргентині вчені знайшли новий вид карликового динозавра.

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