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Настоящий смысл истории о Бэмби: сто лет недетской сказки

21 марта 2023 21:25
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
В чем смысл книги о Бэмби — потрясающие подробности
Оригинальной книге об олене Бемби в этом году исполняется сто лет
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Сто лет назад, в 1923 году, мир впервые увидел книгу "Бемби: Жизнь в лесу". Ее написал австро-венгерский писатель еврейского происхождения Феликс Зальтен. Позже, в 1942, историю оленя экранизировал Уолт Дисней, полностью изменив смысл истории, заложенный автором.

На самом деле книга об олененке Бэмби вовсе не была рассчитана на детскую аудиторию и даже в 1935 году была запрещена и сожжена нацистами.

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Подробности

Выросший в еврейской семье Феликс Зальден и в подростковом возрасте даже сменил имя на "менее еврейское" прекрасно знал, что происходило с национальными меньшинствами в нацистской Германии. Поэтому большинство критиков сошлись на том, что история о Бемби имела целью осудить не охоту на животных, а охоту на людей.

Собственно автор и сам любил охотиться на животных. Поэтому жестокие и кровавые расстрелы и вообще обращение с животными стали четкой аллегорией Холокоста.

Нацисты это тоже поняли. Поэтому в 1935 году книги о несчастном олененке были запрещены и массово сжигались. В мире осталось всего несколько экземпляров его первых изданий. Поэтому оригинальная версия со временем потерялась на фоне переведенных сказок, адаптированных под детей.

Впервые история о Бемби стала детской в 1939 году. Во время перевода на английский в книге значительно уменьшили жестокость и кровь, чтобы адаптировать под детей. Зальтен обиделся на это и написал издателю:

"Я очень прошу вас, кроме смягчения, не рекламировать мое произведение как детскую книгу и не выпускать его на рынок таким образом".

А уже потом, в 1942 году, был Дисней. Маловероятно, что он взял за основу мультфильма оригинальную версию. В биографической книге "Уолт Дисней: Триумф американского воображения" говорится, что Диснея ассоциировали с группой антисемитов из Киноассоциации, поэтому он либо не знал о подлинном смысле истории, либо его проигнорировал.

Напомним, на церемонии Оскар впервые показали трейлер новой темнокожей "Русалочки" .

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