У чому сенс книги про Бембі — приголомшливі подробиці

Справжній сенс історії про Бембі: сто років недитячої казки
Сто років тому, у 1923 році, світ вперше побачив книгу "Бембі: Життя в лісі". Її написав австро-угорський письменник єврейського походження Фелікс Зальтен. Пізніше, у 1942, історію оленяти екранізував Волт Дісней, повністю змінивши сенс історії, закладений автором.
Насправді книга про оленятко Бембі зовсім не була розрахована на дитячу авдиторію і навіть у 1935 була заборонена і спалена нацистами.
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Фелікс Зальден, який виріс у єврейській родині, і у підлітковому віці навіть змінив ім'я на "менш єврейське" чудово знав, що відбувалось з національними меншинами у нацистській Німеччині. Тож більшість критиків зійшлись на тому, що історія про Бембі мала на меті засудити не полювання на тварин, а полювання на людей.
Власне, автор і сам полюбляв полювати на тварин. Тож жорстокі та криваві розстріли і загалом поводження з тваринами стали чіткою алегорією Голокосту.
Нацисти це також зрозуміли. Тож у 1935 книги про нещасне оленятко була заборонені і масово спалювались. У світі залишилось лише кілька екземплярів його перших видань. Тому оригінальна версія з часом загубилась на фоні перекладених адаптованих під дітей казок.
Вперше історія про Бембі стала дитячою у 1939. Під час перекладу на англійську у книзі значно применшили жорстокість та кров, щоб адаптувати під дітей. Зальтен на це образився і написав видавцю:
"Я дуже прошу вас, окрім пом'якшення, не рекламувати мій твір як дитячу книжку і не випускати його на ринок у такий спосіб".
А вже потім, у 1942, був Дісней. Малоймовірно, що він взяв за основу мультфільму саме оригінальну версію. У біографічній книзі "Волт Дісней: Тріумф американської уяви" говориться, що Діснея асоціювали з групою антисемітів з Кіноасоціації, тож він або не знав про справжній сенс історії, або його проігнорував.
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