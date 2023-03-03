"Попытка демонизировать россию": захарова отрицает вину рф в осквернении культурных ценностей в Украине

Представитель МИД рф Мария Захарова

Официальный представитель МИД рф Мария Захарова прокомментировала заявление нескольких специальных процедур Совета ООН по правам человека (СПЧ), касающееся утверждений о якобы уничтожении украинских культурных ценностей во время специальной военной операции, проводимой рф. Захарова заявила, что заявление СПЧ содержит безосновательные нападки на рф, а также является попыткой выгородить киевский режим и демонизировать рф.

Об этом она написала в Telegram.

Заявление Захаровой

Захарова отметила, что заявление СПЧ не является честным и объективным, а наоборот, является выборочным и односторонним. Она выразила недоумение по поводу того, почему эксперты СПЧ не высказались по поводу войны Киева против русского культурного, исторического и языкового наследия, а также насаждения в Европе "культуры отмены" всего, что связано с Россией. Захарова подчеркнула, что авторы заявления также не упомянули о насильственной украинизации значительной части населения и о лишении людей их базовых прав.

В конце Захарова отметила, что подобная однобокость и избирательность специальных процедур СПЧ дискредитирует их, и не делает им чести.

Напомним, что министр обороны россии Сергей Шойгу 23 октября во время разговора с французским и турецким коллегами заявил, что Украина якобы готовит "провокации" с применением "грязной бомбы" .

"Шойгу довел до французского коллеги свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — тогда сообщили пропагандистские СМИ.

По версии пропагандистов, Украина готовилась взорвать ядерную бомбу на своей территории, чтобы обвинить россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против москвы.