"Спроба демонізувати росію": захарова заперечує провину рф в оскверненні культурних цінностей в Україні
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заяву кількох спеціальних процедур Ради ООН з прав людини (СПЛ), що стосується тверджень про знищення українських культурних цінностей під час спеціальної військової операції, що проводиться рф. Захарова заявила, що заява СПЛ містить безпідставні нападки на рф, а також є спробою вигородити київський режим і демонізувати рф.
Про це вона написала в Telegram.
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Заява Захарової
Захарова зазначила, що заява СПЛ не є чесною та об'єктивною, а навпаки, є вибірковою та односторонньою. Вона висловила подив з приводу того, чому експерти СПЛ не висловилися з приводу війни Києва проти російської культурної, історичної та мовної спадщини, а також насадження в Європі "культури скасування" всього, що пов'язане з рф. Захарова підкреслила, що автори заяви також не згадали про насильницьку українізацію значної частини населення та позбавлення людей їхніх базових прав.
Наприкінці Захарова зазначила, що подібна однобокість і вибірковість спеціальних процедур СПЛ дискредитує їх і не робить їм честі.
Нагадаємо, що міністр оборони росії Сергій Шойгу 23 жовтня під час розмови з французьким та турецьким колегами заявив, що Україна нібито готує "провокації" із застосуванням "брудної бомби".
"Шойгу довів до французького колеги своє занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", — тоді повідомили пропагандистські ЗМІ.
За версією пропагандистів, Україна готувалася підірвати ядерну бомбу на своїй території, щоб звинуватити росію у використанні зброї масової поразки та налаштувати весь світ проти Москви.