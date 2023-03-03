"Спроба демонізувати росію": захарова заперечує провину рф в оскверненні культурних цінностей в Україні

Представник МЗС Росії Марія Захарова

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала заяву кількох спеціальних процедур Ради ООН з прав людини (СПЛ), що стосується тверджень про знищення українських культурних цінностей під час спеціальної військової операції, що проводиться рф. Захарова заявила, що заява СПЛ містить безпідставні нападки на рф, а також є спробою вигородити київський режим і демонізувати рф.

Про це вона написала в Telegram.

Заява Захарової

Захарова зазначила, що заява СПЛ не є чесною та об'єктивною, а навпаки, є вибірковою та односторонньою. Вона висловила подив з приводу того, чому експерти СПЛ не висловилися з приводу війни Києва проти російської культурної, історичної та мовної спадщини, а також насадження в Європі "культури скасування" всього, що пов'язане з рф. Захарова підкреслила, що автори заяви також не згадали про насильницьку українізацію значної частини населення та позбавлення людей їхніх базових прав.

Наприкінці Захарова зазначила, що подібна однобокість і вибірковість спеціальних процедур СПЛ дискредитує їх і не робить їм честі.

Нагадаємо, що міністр оборони росії Сергій Шойгу 23 жовтня під час розмови з французьким та турецьким колегами заявив, що Україна нібито готує "провокації" із застосуванням "брудної бомби".

"Шойгу довів до французького колеги своє занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", — тоді повідомили пропагандистські ЗМІ.

За версією пропагандистів, Україна готувалася підірвати ядерну бомбу на своїй території, щоб звинуватити росію у використанні зброї масової поразки та налаштувати весь світ проти Москви.