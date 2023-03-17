США думают над целесообразностью дальнейшего использования дронов над Черным морем, — СМИ

Беспилотник MQ-9 Reaper

США проводят оценку своих операций беспилотников в районе Черного моря, взвешивая затраты и выгоды от полетов после того, как российский истребитель столкнулся с одним из дронов после "опасного и непрофессионального" маневра.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на нескольких официальных лиц.

Что известно

Отмечается, что США не прекратили полеты полностью, пока они завершают анализ — военные отправили ту же модель беспилотника, MQ-9 Reaper, на миссию примерно в том же районе над Черным морем вскоре после столкновения, сообщили представители США. Этот беспилотник должен был обследовать место катастрофы и наблюдать за искавшими обломки россиянами.

В то же время американские военные "внимательно изучают" маршруты беспилотников и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, регулярно летающими на истребителях вокруг оккупированного Крыма.

Пентагон планирует проанализировать общие затраты и преимущества выполнения этих миссий, сравнивая потенциальную разведывательную ценность с риском эскалации с россией.

Некоторые военные США обеспокоены тем, что ограничение маршрутов беспилотников повлияет на сбор разведданных, связанных с войной, заметил один из высокопоставленных военных. Однако у США есть потенциальные альтернативы для сбора информации, такие как спутники-шпионы.

По словам официальных лиц, в ближайшие дни США готовят еще один полет беспилотника над Черным морем, который будет соответствовать типичному графику работы.

Напомним, 14 марта российский самолет столкнулся с американским беспилотником над Черным морем, совершив непрофессиональный перехват. В результате Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.

По их информации, беспилотник MQ-9 Reaper проводил "обычную операцию" в международном воздушном пространстве.

Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы улетал с нарушениями.

Также 15 марта россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем.

Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27. На нем можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами.