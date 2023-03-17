США думають над доцільністю подальшого використання дронів над Чорним морем, — ЗМІ

Безпілотник MQ-9 Reaper

США проводять оцінку своїх операцій безпілотників у районі Чорного моря, зважуючи витрати та вигоди від польотів після того, як російський винищувач зіштовхнувся з одним з дронів, після "небезпечного та непрофесійного" маневру.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на декількох офіційних осіб.

Що відомо

Зазначається, що США не припинили польоти повністю, поки вони завершують аналіз — військові відправили ту саму модель безпілотника, MQ-9 Reaper, на місію приблизно в тому ж районі над Чорним морем незабаром після зіткнення, повідомили представники США. Цей безпілотник мав обстежити місце катастрофи та спостерігати за росіянами, які шукали уламки.

Водночас американські військові "уважно вивчають" маршрути безпілотників і оцінюють, як краще знизити ризик конфлікту з російськими військовими, які регулярно літають на винищувачах навколо окупованого Криму.

Пентагон планує проаналізувати загальні витрати та переваги виконання цих місій, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність з ризиком ескалації з росією.

Деякі військові США стурбовані тим, що обмеження маршрутів безпілотників вплине на збір розвідданих, пов’язаних з війною, зауважив один з військових високопосадовців. Проте, у США є потенційні альтернативи для збору інформації, такі як супутники-шпигуни.

За словами офіційних осіб, найближчими днями США готують ще один політ безпілотника над Чорним морем, який відповідатиме типовому графіку роботи.

Нагадаємо, 14 березня російський літак зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем, здійснивши непрофесійне перехоплення. У результаті Військово-повітряні сили США були змушені збити свій безпілотний літальний апарат.

За їх інформацією, безпілотник MQ-9 Reaper проводив "звичайну операцію" в міжнародному повітряному просторі.

Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.

Також 15 березня росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем.

Російська сторона опублікувала відеозапис, зроблений з літака Су-27. На ньому можна побачити американський безпілотник, який був пошкоджений росіянами.