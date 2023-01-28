США готовятся к войне с Китаем

США готовится к войне с Китаем в 2025 году, — СМИ
Генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Минихан разослал своим подчиненным письмо, в котором предупредил готовиться к войне с Китаем через два года. По мнению генерала, президент Китая Си Цзыньпин воспользуется президентскими выборами в 2024 году, чтобы атаковать Тайвань.
Об этом сообщает NBC News.
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Война между США и Китаем
Майк Минихан выложил свои цели подготовки, в том числе создание "укрепленной, готовой, интегрированной и маневренной Объединенной маневренной группы Объединенных сил, готовой бороться и побеждать внутри первой островной цепи".
Письмо поступило всем командирам авиационных крыльев Командование воздушной мобильности и другим оперативным командующим ВВС. Минихан приказал доложить ему обо всех основных усилиях по подготовке к битве с Китаем до 28 февраля.
Генерал также приказал летчикам, умеющим пользоваться оружием, тренироваться и выстрелить "обойму в 7-метровую мишень с полным пониманием того, что неоправданная летальность имеет наибольшее значение".
Напомним, что в Китае ученый из Шанхайского университета сумел организовать процесс управления гиперзвуковой ракетой. На ракету установили сверхтонкую Wi-Fi-антенну, которая работает в диапазоне от 5,2 до 5,8 ГГц.