США готовятся к войне с Китаем

Генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Минихан

Генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Минихан разослал своим подчиненным письмо, в котором предупредил готовиться к войне с Китаем через два года. По мнению генерала, президент Китая Си Цзыньпин воспользуется президентскими выборами в 2024 году, чтобы атаковать Тайвань.

Об этом сообщает NBC News.

Война между США и Китаем

Майк Минихан выложил свои цели подготовки, в том числе создание "укрепленной, готовой, интегрированной и маневренной Объединенной маневренной группы Объединенных сил, готовой бороться и побеждать внутри первой островной цепи".

Письмо поступило всем командирам авиационных крыльев Командование воздушной мобильности и другим оперативным командующим ВВС. Минихан приказал доложить ему обо всех основных усилиях по подготовке к битве с Китаем до 28 февраля.

Генерал также приказал летчикам, умеющим пользоваться оружием, тренироваться и выстрелить "обойму в 7-метровую мишень с полным пониманием того, что неоправданная летальность имеет наибольшее значение".

Напомним, что в Китае ученый из Шанхайского университета сумел организовать процесс управления гиперзвуковой ракетой. На ракету установили сверхтонкую Wi-Fi-антенну, которая работает в диапазоне от 5,2 до 5,8 ГГц.