Генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан

Генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан розіслав своїм підлеглим листа, в якому попередив готуватися до війни з Китаєм через два роки. На думку генерала, президент Китаю Сі Цзиньпін скористається президентськими виборами 2024 року, щоб атакувати Тайвань.

Про це повідомляє NBC News.

Війна між США та Китаєм

Майк Мініхан виклав свої цілі підготовки, у тому числі створення "зміцненої, готової, інтегрованої та маневреної Об'єднаної маневреної групи Об'єднаних сил, готової боротися та перемагати всередині першого острівного ланцюга".

Лист надійшов усім командирам авіаційних крил Командування повітряної мобільності та іншим оперативним командувачам ВПС. Мініхан наказав доповісти йому про всі основні зусилля щодо підготовки до битви з Китаєм до 28 лютого.

Генерал також наказав льотчикам, які вміють користуватися зброєю, тренуватися і вистрілити "обойму в 7-метрову мету з повним розумінням того, що невиправдана летальність має найбільше значення".

Нагадаємо, що в Китаї вчений із Шанхайського університету зумів організувати процес управління гіперзвуковою ракетою . На ракету встановили надтонку Wi-Fi-антенну, яка працює у діапазоні від 5,2 до 5,8 ГГц.