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США и дальше будут поддерживать Украину в войне против России

14 мая 2023 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США и дальше будут поддерживать Украину в войне против России
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Посол США в Эстонии Джордж Кент заявил, что Соединенные Штаты будут оказывать Украине безопасность и поддерживать ее в осуждении военных преступлений России на международном уровне. Кроме того, посол напомнил, что Украина за 15 месяцев получила половину суммы израсходованной на Афганистан в течение 20 лет.

Об этом сообщает АрмияInform.

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"Украинцы определят, что такое победа. Украине нужно выиграть войну. Я думаю, что избранные украинские лидеры будут теми, кто определит конец войны после победы украинской армии на поле боя", — отметил Кент.

Он подчеркнул, что Вашингтон делает все возможное, чтобы помочь Украине приблизить заслуженную победу в войне, которая началась в феврале 2014 года.

Джордж Кент напомнил, что за 20 лет в Афганистане США потратили 72 млрд долларов на оказание помощи силам безопасности страны. По сравнению с этим Украина получила половину этой суммы за 15 месяцев.

"Наша поддержка Украины становится наступательной на поле боя. Украинцы, которые гибнут, воюют за свободу. Они живут ради того, чтобы быть лучшей страной Европы. Потому что Украина — это Европа, как и Крым — это Украина", — отметил посол США в Эстонии. 

Напомним, что 13 мая Андрей Ермак сообщил о результатах сотрудничества с международными партнерами по вопросам усиления обороны Украины. Анонсирован новый пакет помощи от Германии на 2,7 миллиарда евро.

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