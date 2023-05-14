США й надалі підтримуватимуть Україну в війні проти Росії

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві. Фото: УНІАН

Посол США в Естонії Джордж Кент заявив, що Сполучені Штати надаватимуть Україні безпекову допомогу й підтримуватимуть її в засудженні воєнних злочинів Росії на міжнародному рівні. Крім того, посол нагадав, що Україна за 15 місяців отримала половину суми витраченої на Афганістан упродовж 20 років.

Про це повідомляє АрміяInform.

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"Українці визначать, що таке перемога. Україні потрібно виграти війну. Я думаю, що обрані українські лідери будуть тими, хто визначить кінець війни після перемоги української армії на полі бою", — зазначив Кент.

Він наголосив, що Вашингтон робить усе можливе, аби допомогти Україні наблизити заслужену перемогу в війні, яка почалася ще в лютому 2014 року.

Джордж Кент нагадав, що за 20 років у Афганістані США витратили 72 млрд доларів на надання допомоги силам безпеки країни. У порівнянні з цим, Україна отримала половину цієї суми за 15 місяців.

"Наша підтримка України стає наступальною на полі бою. Українці, які гинуть, воюють за свободу. Вони живуть задля того, щоб бути кращою країною Європи. Бо Україна — це Європа, як і Крим — це Україна", — зазначив посол США в Естонії.

Нагадаємо, що 13 травня Андрій Єрмак повідомив про результати співпраці з міжнародними партнерами над питаннями посилення оборони України. Анонсовано новий пакет допомоги від Німеччини на 2,7 мільярди євро.