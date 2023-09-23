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США с союзниками жестко отреагировали на соглашение об оружии между Россией и КНДР

23 сентября 2023 10:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
США с союзниками жестко отреагировали на соглашение об оружии между Россией и КНДР
Энтони Блинкен с представителями Южной Кореи и Японии. Фото: CAP
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Южной Корее, Соединенных Штатах и Японии выразили обеспокоенность в связи с углублением военного сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической республикой. Они заявили о готовности принять жесткие меры против их соглашения об оружии.

Об этом со ссылкой на южнокорейское Министерство иностранных дел сообщает Yonhap.

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По данным ведомства, министр Южной Кореи Пак Джин и его американский и японский коллеги Энтони Блинкен и Йоко Камикава обсудили российско-северокорейские соглашения по оружию в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН.

Они выразили глубокую обеспокоенность военным сотрудничеством двух стран и предупредили, что потенциальное соглашение о поставке оружия между Пхеньяном и Москвой будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала сама Россия.

В сообщении отмечается, что министры пообещали сотрудничать с мировым сообществом, чтобы строго бороться с любыми угрозами региональной безопасности, нарушающими резолюцию СБ ООН.

Также мы писали, что российский президент Владимир Путин, скорее всего, волнуется за то, что развитие отношений РФ с Северной Кореей может угрожать имеющимся схемам избегания санкций.

Российская Федерация начала получать боеприпасы калибром 122 мм и 152 мм, а также ракетное вооружение, аналогичное "Градам", от Северной Кореи. Такие поставки налажены уже около полутора месяцев.

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