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США із союзниками жорстко відреагували на угоду про зброю між Росією і КНДР

23 вересня 2023 10:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
США із союзниками жорстко відреагували на угоду про зброю між Росією і КНДР
Ентоні Блінкен з представниками Південної Кореї і Японії. Фото: CAP
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Південній Кореї, Сполучених Штатах і Японії висловили стурбованість у зв'язку з поглибленням військової співпраці між Росією і Корейською Народно-Демократичною республікою. Вони заявили про готовність вжити жорстких заходів проти їхньої угоди про зброю.

Про це з посиланням на південнокорейське Міністерство закордонних справ повідомляє Yonhap.

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За даними відомства, міністр Південної Кореї Пак Джин та його американський і японська колеги Ентоні Блінкен та Йоко Камікава обговорили російсько-північнокорейські угоди щодо зброї в Нью-Йорку на полях сесії Генасамблеї ООН.

Вони висловили глибоку стурбованість військовою співпрацею двох країн і попередили, що потенційна угода про постачання зброї між Пхеньяном і Москвою буде порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, за які проголосувала сама Росія.

У повідомленні зазначається, що міністри пообіцяли співпрацювати зі світовим співтовариством, щоб суворо боротися з будь-якими загрозами регіональній безпеці, які порушують резолюції РБ ООН.

Також ми писали, що російський президент Володимир Путін, швидше за все, хвилюється за те, що розвиток відносин РФ з Північною Кореєю може загрожувати наявним схемам уникнення санкцій. 

Додамо, Російська Федерація почала отримувати боєприпаси калібром 122 мм та 152 мм, а також ракетне озброєння, аналогічне "Градам", від Північної Кореї. Такі поставки налагоджені вже близько півтора місяця.

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