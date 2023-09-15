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США хотят произвести 100 тыс. артиллерийских снарядов до 2025 года

15 сентября 2023 23:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США хотят произвести 100 тыс. артиллерийских снарядов до 2025 года
Американские военные. Фото: US Marines/Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Соединенные Штаты активизируют усилия по увеличению выпуска артиллерийских зарядов, учитывая их активное использование в ходе масштабной войны России против Украины. Так, США планируют произвести 100 тысяч артиллерийских снарядов за два года.

Об этом сообщил директор департамента закупок Пентагона Билл Лаплант, информирует "Голос Америки".

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Лаплант сообщил, что к 2025 году планируется выпускать до 100 тысяч зарядов в месяц. 

"Полгода назад цифра составляла 14 тысяч единиц в месяц, теперь — уже 28 тысяч", — уточнил представитель Пентагона, добавив, что раньше такое количество производилось за долгие годы. 

Он также подчеркнул, что США координируют действия с партнерами для усиления оборонного производства на их территориях.

Уточним, что с начала масштабных боевых действий США поставили Украине свыше двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов.

Напомним, что в Пентагоне создают новую команду в Украине для того, чтобы мониторить американскую помощь в Киеве в сфере безопасности. Это обусловлено тем, что республиканские законодатели требуют увеличить уровень надзора за тем, куда уходят средства.

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