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США хочуть виготовити 100 тис. артилерійських снарядів до 2025 року

15 вересня 2023 23:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США хочуть виготовити 100 тис. артилерійських снарядів до 2025 року
Американські військові. Фото: US Marines/Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сполучені Штати активізують зусилля щодо збільшення випуску артилерійських зарядів, враховуючи їхнє активне використання в ході масштабної війни Росії проти України. Так, США планують виготовити 100 тисяч артилерійських снарядів за два роки.

Про це повідомив директор департаменту закупівель Пентагону Біл Лаплант, інформує "Голос Америки".

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Лаплант повідомив, що до 2025 року планують випускати до 100 тисяч зарядів на місяць.

"Півроку тому цифра становила 14 тисяч одиниць на місяць, тепер уже 28 тисяч", — уточнив представник Пентагону, додавши, що раніше така кількість вироблялася за довгі роки.

Він також наголосив, що США координують дії з партнерами для посилення оборонного виробництва на їхніх територіях.

Уточнимо, що з початку масштабних бойових дій США поставили Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів.

Нагадаємо, що у Пентагоні створюють нову команду в Україні для того, щоб моніторити американську допомогу у Києві у сфері безпеки. Це пов'язано з тим, що республіканські законодавці вимагають збільшити рівень нагляду за тим, куди йдуть кошти.

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