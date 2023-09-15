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США могут передать Украине ATACMS уже этой осенью, — WSJ

15 сентября 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США могут передать Украине ATACMS уже этой осенью, — WSJ
Ракеты ATACMS в работе. Фото: censor.net
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине ракетного комплекса ATACMS, к которому Киев уже долгое время проявлял интерес. Более того, Украина может получить эти ракеты уже этой осенью.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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В сообщении говорится, что хотя Байден пока не дал зеленый свет на поставку ракет, сотрудники его администрации указали на возможное возобновление обсуждения этого вопроса осенью 2023 года.

Со стороны Пентагона ранее высказывались опасения относительно предоставления ракетной системы, способной интегрироваться с пусковыми установками HIMARS, которые были переданы Украине от США в предыдущем году. Основной причиной была озабоченность относительно ограниченных запасов такого вооружения в арсенале США.

Тем не менее ряд обстоятельств заставил администрацию Байдена пересмотреть свою позицию по этому вопросу. 

По данным источников, речь может идти о поставке ограниченного числа ракет, что, возможно, уменьшит опасения Пентагона о снижении своих запасов.

Издание также сообщает, что Соединенные Штаты уже получили уверения от Украины о том, что американское вооружение не будет применяться для агрессии против России. Ожидается, что условие предоставления ATACMS также будет включать подобное соглашение.

Напомним, что если Россия в ответ на передачу Украине ракет ATACMS применит ядерное оружие, то война мгновенно перерастет из российско-украинского конфликта в мировой масштаб. Но вычислить вероятность такой реакции Кремля сейчас невозможно.

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