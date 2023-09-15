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США можуть передати Україні ATACMS вже восени, — WSJ

15 вересня 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США можуть передати Україні ATACMS вже восени, — WSJ
Ракети ATACMS у роботі. Фото: censor.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні ракетного комплексу ATACMS, до якого Київ уже довгий час виявляв інтерес. Щобільше, Україна може отримати ці ракети вже цієї осені.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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У повідомленні йдеться, що хоча Байден поки не дав зелене світло на постачання ракет, співробітники його адміністрації вказали на можливе поновлення обговорення цього питання восени 2023 року.

З боку Пентагону раніше висловлювалися побоювання щодо надання ракетної системи, здатної інтегруватись із пусковими установками HIMARS, які були передані Україні від США у попередньому році. Основною причиною було занепокоєння щодо обмежених запасів такого озброєння в арсеналі США.

Проте низка обставин змусила адміністрацію Байдена переглянути свою позицію з цього питання.

За даними джерел, може йтися про постачання обмеженої кількості ракет, що, можливо, зменшить побоювання Пентагону щодо зниження своїх запасів.

Видання також повідомляє, що Сполучені Штати вже отримали запевнення від України, що американське озброєння не буде застосовуватися для агресії проти Росії. Очікується, що умова надання ATACMS також включатиме подібну угоду.

Нагадаємо, якщо Росія у відповідь на передачу Україні ракет ATACMS застосує ядерну зброю, то війна миттєво переросте з російсько-українського конфлікту у світовий масштаб. Але вирахувати ймовірність такої реакції Кремля зараз неможливо.

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