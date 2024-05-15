Украине получит 2 млрд долларов помощи от США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина получит дополнительные 2 миллиарда долларов военного финансирования. Также он сообщил, что возможно подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в ближайшие недели.

Об этом Энтони Блинкен заявил во время совместной пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в среду, 15 мая.

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Блинкен подчеркнул, что эти финансовые ресурсы будут направлены на инвестиции в промышленную базу Украины. Это важный шаг для усиления обороноспособности и готовности страны к возможным угрозам.

Кроме того, США обеспечивают Украину боевыми припасами, бронетехникой, ракетами и средствами противовоздушной обороны и гарантируют их скорую доставку к линии фронта. Особенно важно разделить систему ПВО Патриот и другие средства, которые являются ключевыми в обеспечении безопасности Украины.

Отвечая на вопрос о возможном использовании украинских сил оружия для ударов по России, Блинкен отметил самостоятельное решение Украины по этому вопросу. Он отметил, что США не поощряют подобные действия, но каждая страна имеет право на самозащиту.

По словам Блинкена, США могут подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной в ближайшее время. Он также не исключил возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом во время предстоящего саммита мира в Швейцарии.

Напомним, 14 мая Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал оказать немедленную помощь для защиты Харьковской области, имея в виду два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Между тем, Германия уже анонсировала передачу еще одной системы ПВО для Украины.