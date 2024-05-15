Україна отримає 2 млрд доларів допомоги від США

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Україна отримає додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування. Також він повідомив, що можливе підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною найближчими тижнями.

Про це Ентоні Блінкен заявив під час спільної пресконференції в Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у середу, 15 травня.

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Блінкен підкреслив, що ці фінансові ресурси будуть спрямовані на інвестиції в промислову базу України. Це важливий крок для посилення обороноздатності та готовності країни до можливих загроз.

Крім того, США забезпечують Україну бойовими припасами, бронетехнікою, ракетами та засобами протиповітряної оборони та гарантують їх швидке доставлення до лінії фронту. Особливо важливо розділити систему ППО Патріот та інші засоби, які є ключовими у забезпеченні безпеки України.

Відповідаючи на запитання про можливе використання українських сил зброї для ударів по Росії, Блінкен наголосив на самостійному рішенні України щодо цього питання. Він зауважив, що США не заохочують такі дії, але кожна країна має право на самозахист.

За словами Блінкена, США можуть підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною найближчим часом. Він також не виключив можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом під час майбутнього Саміту світу у Швейцарії.

Нагадаємо, 14 травня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав надати негайну допомогу для захисту Харківщини, маючи на увазі два зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Тим часом Німеччина вже анонсувала передачу ще однієї системи ППО для України.