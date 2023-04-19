США наложили санкции на предприятия, которые помогали Ирану производить дроны
Сегодня, 19 апреля, Минфин США разоблачили одного человека и шести организаций, которые помогали Ирану. Они способствовали закупке электронных компонентов для дестабилизирующих военных программ. Таких, которые используются в беспилотных летательных аппаратах.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Подробности
Меры направлены против руководителя иранской компании Pardazan System Namad Arman (PASNA), а также подставных компаний, расположенных в Иране, Малайзии, Гонгконге и КНР. Они позволяли иранской организации PASNA закупать товары и технологии.
Кроме этого, PASNA использовала еще две фиктивные компании для облегчения процесса закупок деталей для оружия массового уничтожения, незаконно производимого Ираном.
Что говорят в Министерстве
"Сеть, на которую сегодня наложены санкции, закупала товары и технологии для правительства Ирана и его оборонной промышленности и программы БПЛА. Министерство финансов будет продолжать применять свои санкции против военных закупок Ирана, способствующих региональной опасности и глобальной нестабильности", — заявил замминистра финансов по вопросов терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.
Кому выдвинули подозрение
Управляющим директором PASNA является гражданин Ирана Мехди Хошгадам. Именно он пытался избежать санций и ответственен за нарушение. Посредством многочисленных подставных компаний и псевдонимов он находил различные электронные компоненты от иностранных поставщиков, в основном из Китайской Народной Республики. А потом успешно передавал их в Иран.
Его имущество и собственность уже заблокированы в соответствии с распоряжением №13382 (США).
Какие подставные компании использовал Мехди Хошгадам
AMV AJ - Хошгадам использовал AMV ее для закупки электронных товаров для PASNA, включая электрические компоненты и разъемы.
PASNA International — малазийская подставная компания, закупающая передатчики, пульты дистанционного управления, оптические компоненты и разные кристаллы.
Все это организация PASNA, руководителем которой является Мехди Хошгадам, передавала Ирану для реализации его военных программ.
Какими будут последствия санкций
В результате сегодняшнего разоблачения все имущество и собственность причастных к незаконным действиям, находящимся во владении США, должны быть заблокированы. Кроме того, все транзакции, осуществляемые лицами из США или в пределах Соединенных Штатов, относящиеся к какой-либо собственности заблокированных, запрещены.
Напомним, недавно Ермак провел переговоры с советником Байдена Джейком Салливаном. Руководители обсуждали дальнейшую военную помощь Украине.