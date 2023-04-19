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США наложили санкции на предприятия, которые помогали Ирану производить дроны

19 апреля 2023 20:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
США наложили санкции на предприятия, которые помогали Ирану производить дроны
США наложили санкции на компании, помогавшие Ирану производить оружие. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 19 апреля, Минфин США разоблачили одного человека и шести организаций, которые помогали Ирану. Они способствовали закупке электронных компонентов для дестабилизирующих военных программ. Таких, которые используются в беспилотных летательных аппаратах.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

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Подробности

Меры направлены против руководителя иранской компании Pardazan System Namad Arman (PASNA), а также подставных компаний, расположенных в Иране, Малайзии, Гонгконге и КНР. Они позволяли иранской организации PASNA закупать товары и технологии.

Кроме этого, PASNA использовала еще две фиктивные компании для облегчения процесса закупок деталей для оружия массового уничтожения, незаконно производимого Ираном.

БПЛА Иран

Иранский БПЛА Фото: Fars News Agency

Что говорят в Министерстве

"Сеть, на которую сегодня наложены санкции, закупала товары и технологии для правительства Ирана и его оборонной промышленности и программы БПЛА. Министерство финансов будет продолжать применять свои санкции против военных закупок Ирана, способствующих региональной опасности и глобальной нестабильности", — заявил замминистра финансов по вопросов терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

Кому выдвинули подозрение

Управляющим директором PASNA является гражданин Ирана Мехди Хошгадам. Именно он пытался избежать санций и ответственен за нарушение. Посредством многочисленных подставных компаний и псевдонимов он находил различные электронные компоненты от иностранных поставщиков, в основном из Китайской Народной Республики. А потом успешно передавал их в Иран.

Его имущество и собственность уже заблокированы в соответствии с распоряжением №13382 (США).

Какие подставные компании использовал Мехди Хошгадам

AMV AJ - Хошгадам использовал AMV ее для закупки электронных товаров для PASNA, включая электрические компоненты и разъемы.

PASNA International — малазийская подставная компания, закупающая передатчики, пульты дистанционного управления, оптические компоненты и разные кристаллы.

Все это организация PASNA, руководителем которой является Мехди Хошгадам, передавала Ирану для реализации его военных программ.

Какими будут последствия санкций

В результате сегодняшнего разоблачения все имущество и собственность причастных к незаконным действиям, находящимся во владении США, должны быть заблокированы. Кроме того, все транзакции, осуществляемые лицами из США или в пределах Соединенных Штатов, относящиеся к какой-либо собственности заблокированных, запрещены.

Напомним, недавно Ермак провел переговоры с советником Байдена Джейком Салливаном. Руководители обсуждали дальнейшую военную помощь Украине.

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