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США наклали санкції на підприємства, які допомагали Ірану виготовляти дрони

19 квітня 2023 20:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
США наклали санкції на підприємства, які допомагали Ірану виготовляти дрони
США наклали санкції на компанії, які допомагали Ірану виробляти зброю. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 19 квітня, Мінфін США викрили одну особу та шість організацій які допомагали Ірану. Вони сприяли в закупівлі електронних компонентів для дестабілізуючих військових програм. Таких, які використовуються в безпілотних літальних апаратах.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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Деталі

Заходи спрямовані проти очільника іранської компанії Pardazan System Namad Arman (PASNA), а також підставних компаній, які розташовані в Ірані, Малайзії, Гонгконзі та КНР. Вони і дозволяли іранській організації PASNA закуповувати товари та технології.

Окрім цього, PASNA використовувала ще дві фіктивні компанії задля полегшення процесу закупівель деталей для зброї масового знищення, яку незаконно виробляє Іран.

БПЛА Іран

Іранський БпЛА Фото: Fars News Agency

Що кажуть у міністерстві

"Мережа, на яку сьогодні накладено санкції, закуповувала товари та технології для уряду Ірану та його оборонної промисловості та програми БпЛА. Міністерство фінансів продовжуватиме застосовувати свої санкції проти військових закупівель Ірану, які сприяють регіональній небезпеці та глобальній нестабільності", — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Кому висунули підозру

Керуючим директором PASNA є громадянин Ірану Мехді Хошгадам. Саме він намагався уникнути санцій і відповідальний за порушення. За допомогою численних підставних компаній та псевдонімів він знаходив різноманітні електронні компоненти від іноземних постачальників, здебільшого з Китайської Народної Республіки. А потім успішно передавав їх до Ірану.

Його майно та власність уже заблоковані відповідно до розпорядження №13382 (США).

Які підставні компанії використовував Мехді Хошгадам

AMV AJ — Хошгадам використовував AMV її для закупівлі електронних товарів для PASNA, включаючи електричні компоненти та роз’єми.

PASNA International — малайзійська підставна компанія, яка закуповувала передавачі, пульти дистанційного керування, оптичні компоненти та різні кристали.

Усе це організація PASNA, керівником якої є Мехді Хошгадам, передавала до Ірану задля реалізації його військових програм.

Якими будуть наслідки санкцій

У результаті сьогоднішнього викриття все майно та власність причетних до незаконних дій, які знаходиться у володінні США, повинні бути заблоковані. Окрім цього, усі транзакції, які здійснюються особами зі США або в межах Сполучених Штатів, які стосуються будь-якої власності заблокованих, заборонені.

Нагадаємо, нещодавно Єрмак провів переговори із радником Байдена Джейком Салліваном. Очільники обговорювали подальшу військову допомогу Україні. 

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