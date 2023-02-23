США накрыла мощная снежная буря: закрыты школы, отменены авиарейсы
Север и Средний Запад Соединенных Штатов покрыл мощный снегопад. В результате мощного ветра и большого количества снега были закрыты школы и отменены авиарейсы.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Снежная буря в США
Посреди текущей недели снежная буря накрыла часть Соединенных Штатов Америки.
В частности, снегом засыпало Северные равнины и Большой Средний Запад.
В Южной Дакоте толщина снежного покрова достигла 43 сантиметров. Порывы ветра превышают показатель 120 км/ч. Температура воздуха при этом около -5 градусов по Цельсию.
Школы и аэропорты
Всего предупреждение о зимней ненастье затронули более 50 млн жителей Соединенных Штатов.
В результате снежной бури были закрыты сотни школ в нескольких штатах.
Также в соответствующих регионах было приостановлено авиасообщение, затруднено движение по автомобильным дорогам.
Напомним, что предыдущая мощная снежная буря покрыла США во второй половине декабря.
В результате непогоды погибли более 10 человек. О несчастных случаях стало известно в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси. Фиксировались случаи гибели в результате ДТП и аномально низкой температуры.
Фото: Pixabay