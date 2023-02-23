США накрила потужна снігова буря: закрито школи, скасовано авіарейси

У частині штатів США насипало до пів метра снігу

Північ та Середній Захід Сполучених Штатів накрив потужний снігопад. Внаслідок потужного вітру і великої кількості снігу були закриті школи та скасовані авіарейси.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Снігова буря у США

Посеред поточного тижня снігова буря накрила частину Сполучених Штатів Америки.

Зокрема, снігом засипало Північні рівнини та Великий Середній Захід.

У Південній Дакоті товщина снігового покриву сягнула 43 сантиметрів. Пориви вітру перевищують показник 120 км/год. Температура повітря при цьому близько -5 градусів за Цельсієм.

Школи і аеропорти

Усього попередження про зимову негоду зачепили понад 50 млн мешканців Сполучених Штатів.

Внаслідок снігової бурі було закрито сотні шкіл у кількох штатах.

Також у відповідних регіонах було припинено авіасполучення, ускладнено рух автомобільними дорогами.

Нагадаємо, що попередня потужна снігова буря накрила США у другій половині грудня.

Внаслідок негоди загинуло понад 10 осіб. Про нещасні випадки стало відомо у штатах Вісконсин, Канзас, Кентуккі, Колорадо, Міссурі, Мічиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома та Теннессі. Фіксувалися випадки загибелі внаслідок ДТП та аномально низької температури.

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