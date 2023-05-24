США направили в сторону Крыма беспилотник

Беспилотник RQ-4 Global Hawk. Фото: Википедия

В соответствии с информацией, полученной от сервиса Flightradar24, американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk, обозначенный позывным FORTE10, совершает миссию разведки над Черным морем у побережья Крыма. После взлета с авиабазы НАТО "Сигонелла" на Сицилии, дрон пролетел через воздушное пространство нескольких европейских стран и направился к акватории Черного моря и на данный момент он находится на высоте приблизительно 18 километров.

Об этом сообщает сервис Flightradar24.

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Американский беспилотник

RQ-4 Global Hawk — это разведывательный беспилотник, производимый американской компанией Northrop Grumman. Он оснащен различными датчиками, включая оптико-электронные, инфракрасные, радиолокационные и радиоэлектронные, что позволяет ему проводить разведку в течение продолжительного времени.

Беспилотник способен летать со скоростью до 575 км/ч и обследовать до 100 тысяч квадратных километров территории за сутки. Максимальное время полета составляет около 34 часов без необходимости посадки.

Траектория полетов летательных аппаратов. Фото: Flightradar24

Траектория полетов летательных аппаратов. Фото: Flightradar24

Присутствие RQ-4 Global Hawk над Черным морем свидетельствует о продолжении разведывательных операций в этом регионе. Беспилотник обладает высокой эффективностью и способен получать ценную информацию, что делает его важным инструментом для сбора разведывательных данных и мониторинга обстановки.

Россия сбила американский дрон

В международном воздушном пространстве над Черным морем 16 марта 2023 года российские истребители Су-27 сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. В начале Россия отрицала свою причастность к этому инциденту, однако позднее Европейское командование США предоставило видеозапись с явным участием российских самолетов.

Напомним, что украинская армия за сутки сбила пять беспилотников и один вертолет. Также были поражены три позиции зенитно-ракетных комплексов и два артиллерийских подразделения на позициях.

Также мы писали, что россияне запустили сразу шесть дронов на одну из тергромад Харьковской области. Были повреждены как жилые дома, так и общественная инфраструктура. По предварительным данным, россияне запустили по Великобурлуцкой ОТГ Харьковской области шесть беспилотников "Герань-2" (Shahed-136/131).

Над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли. Российские оккупанты заявляют, что это лишь учения Росгвардии.