США направили у бік Криму безпілотник

Безпілотник RQ-4 Global Hawk. Фото: Вікіпедія

Відповідно до інформації, отриманої від сервісу Flightradar24, американський розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4 Global Hawk, позначений позивним FORTE10, здійснює місію розвідки над Чорним морем біля узбережжя Криму. Після зльоту з авіабази НАТО "Сігонелла" на Сицилії дрон пролетів через повітряний простір кількох європейських країн і попрямував до акваторії Чорного моря і на даний момент він перебуває на висоті приблизно 18 кілометрів.

Про це повідомляє сервіс Flightradar24.

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Американський безпілотник

RQ-4 Global Hawk — це розвідувальний безпілотник, який виробляє американська компанія Northrop Grumman. Він оснащений різними датчиками, включаючи оптико-електронні, інфрачервоні, радіолокаційні та радіоелектронні, що дозволяє проводити розвідку протягом тривалого часу.

Безпілотник здатний літати зі швидкістю до 575 км/год та обстежити до 100 тисяч квадратних кілометрів території за добу. Максимальний час польоту становить близько 34 години без необхідності посадки.

Траєкторія польотів літальних апаратів. Фото: Flightradar24

Траєкторія польотів літальних апаратів. Фото: Flightradar24

Присутність RQ-4 Global Hawk над Чорним морем свідчить про продовження розвідувальних операцій у цьому регіоні. Безпілотник має високу ефективність та здатний отримувати цінну інформацію, що робить його важливим інструментом для збору розвідувальних даних та моніторингу обстановки.

Росія збила американський дрон

У міжнародному повітряному просторі над Чорним морем 16 березня 2023 року російські винищувачі Су-27 збили американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper. На початку Росія заперечувала свою причетність до цього інциденту, проте пізніше Європейське командування США надало відеозапис із явною участю російських літаків.

Нагадаємо, що українська армія за добу збила п'ять безпілотників та один гелікоптер. Також були вражені три позиції зенітно-ракетних комплексів та два артилерійські підрозділи на позиціях.

Також ми писали, що росіяни запустили одразу шість дронів на одну з тергромад Харківської області. Було пошкоджено як житлові будинки, так і громадську інфраструктуру. За попередніми даними, росіяни запустили Великобурлуцькою ОТГ Харківської області шість безпілотників "Герань-2" (Shahed-136/131).

Над Кримським мостом помітили дим, після чого рух мостом перекрили. Російські окупанти заявляють, що це лише навчання Росгвардії.