США не запрещали союзникам передавать самолеты F-16 Украине.

Американцы не готовы предоставить свои самолеты ВСУ из-за логистических проблем

Соединенные Штаты Америки не запрещали союзникам передавать Украине самолеты F-16 , находящиеся на вооружении этих стран. В то же время Пентагон не спешит предоставить ВСУ собственные самолеты, объясняя это логистическими проблемами.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в американских властях телеканал CNN.

США не против передачи F-16 Украине

Как узнали журналисты издания у американских чиновников, Белый дом не запрещал союзникам по НАТО передавать Украине самолеты F-16.

По крайней мере, никаких разговоров по этой теме между США и странами, на вооружении которых находятся эти американские самолеты, не было.

Почему Штаты сами не готовы предоставить такие самолеты ВСУ

Впрочем, сами Соединенные Штаты пока не планируют предоставлять Украине эти истребители.

Такова же была позиция Белого дома и в начале войны, но с тех пор изменилась мотивация. Если тогда США не хотели спровоцировать эскалацию конфликта со стороны россии, то сейчас об этом речь не идет, а главными являются логистические проблемы.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции заявил, что Польша может передать истребители F-16 для Украины. Но есть одно условие: все должно происходить в координации с другими странами НАТО.

Добавим, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

Фото: US Air Force