США не забороняли союзникам передавати літаки F-16 Україні, пише CNN

Американці не готові надати свої літаки ЗСУ через логістичні проблеми

Сполучені Штати Америки не забороняли союзникам передавати Україні літаки F-16, які перебувають на озброєнні цих країн. Водночас, Пентагон не поспішає надати ЗСУ власні літаки, пояснюючи це логістичними проблемами.

Про це повідомляє з посиланням на джерела у американській владі телеканал CNN.

США не проти передачі F-16 Україні

Як дізналися журналісти видання у американських чиновників, Білий дім не забороняв союзникам по НАТО передавати Україні літаки F-16.

Принаймні, жодних розмов на цю тему між США та країнами, на озброєнні яких перебувають ці американські літаки, не було.

Чому Штати самі не готові надати такі літаки ЗСУ

Втім, самі Сполучені Штати поки що не планують надавати Україні ці винищувачі.

Такою ж була позиція Білого дому і на початку війни, але з тих пір змінилася мотивація. Якщо тоді США не хотіли спровокувати ескалацію конфлікту з боку росії, то зараз про це мова не йде, а головним є логістичні проблеми.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції заявив, що Польща може передати винищувачі F-16 для України. Та є одна умова — все має відбуватися у координації з іншими країнами НАТО.

Додамо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

Фото: U.S. Air Force