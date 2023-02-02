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​​США не верят, что Украина в ближайшее время отвоюет Крым, — СМИ

2 февраля 2023 11:52
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
На секретном брифинге в Вашингтоне представители Пентагона выразили сомнение, что Крым в ближайшее время будет отбит у россии
В Вашингтоне прошел тайный брифинг для членов Палаты представителей
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

На секретном брифинге представители минобороны США сделали неприятный для Украины прогноз. Военные заявили конгрессменам, что Крымский полуостров вряд ли в ближайшее время будет отвоеван у россии.

Об этом сообщило со ссылкой на источники в американских властях издания Politico.

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Издание пишет, что в Вашингтоне прошел секретный брифинг представителей министерства обороны США перед членами комитета Палаты представителей (нижней палаты Конгресса. — Ред.) по делам вооруженных сил.

На этом брифинге, по информации сразу трех участников, американские военные объяснили конгрессменам, что, по их мнению, украинские войска вряд ли смогут в ближайшее время отвоевать Крым у российских оккупантов.

Что именно побудило представителей Пентагона к такому выводу неизвестно.

"Такая оценка наверняка разочарует лидеров в Киеве, считающих возвращение полуострова одной из своих главных целей", — отмечает в своей публикации Politico.

Не все так однозначно

Вместе с тем, еще один из участников брифинга заявил на условиях анонимности, что на самом деле это мероприятие было не столь однозначно.

Но суть брифинга этот источник издания также очертил в похожем формате — мол, победа Украины во время наступления с целью вернуть себе оккупированную территорию Крымского полуострова вовсе не гарантирована.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post, что в этом году россия сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, к лету Украина должна вернуть себе Крым.

Добавим, СМИ писали, что битва за Крым станет решающей в российско-украинской войне. Однако она будет "чрезвычайно кровопролитной".

Фото: Instagram министерства обороны США

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