На секретном брифинге в Вашингтоне представители Пентагона выразили сомнение, что Крым в ближайшее время будет отбит у россии

США не верят, что Украина в ближайшее время отвоюет Крым, — СМИ
На секретном брифинге представители минобороны США сделали неприятный для Украины прогноз. Военные заявили конгрессменам, что Крымский полуостров вряд ли в ближайшее время будет отвоеван у россии.
Об этом сообщило со ссылкой на источники в американских властях издания Politico.
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США не верят в крымскую победу Украины
Издание пишет, что в Вашингтоне прошел секретный брифинг представителей министерства обороны США перед членами комитета Палаты представителей (нижней палаты Конгресса. — Ред.) по делам вооруженных сил.
На этом брифинге, по информации сразу трех участников, американские военные объяснили конгрессменам, что, по их мнению, украинские войска вряд ли смогут в ближайшее время отвоевать Крым у российских оккупантов.
Что именно побудило представителей Пентагона к такому выводу неизвестно.
"Такая оценка наверняка разочарует лидеров в Киеве, считающих возвращение полуострова одной из своих главных целей", — отмечает в своей публикации Politico.
Не все так однозначно
Вместе с тем, еще один из участников брифинга заявил на условиях анонимности, что на самом деле это мероприятие было не столь однозначно.
Но суть брифинга этот источник издания также очертил в похожем формате — мол, победа Украины во время наступления с целью вернуть себе оккупированную территорию Крымского полуострова вовсе не гарантирована.
Напомним, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post, что в этом году россия сосредоточится на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей. В то же время, к лету Украина должна вернуть себе Крым.
Добавим, СМИ писали, что битва за Крым станет решающей в российско-украинской войне. Однако она будет "чрезвычайно кровопролитной".
Фото: Instagram министерства обороны США