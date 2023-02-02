На секретному брифінгу у Вашингтоні представники Пентагону висловили сумнів, що Крим найближчим часом буде відбитий у росії

У Вашингтоні нібито пройшов таємний брифінг для членів Палати представників

На секретному брифінгу представники міноборони США зробили неприємний для України прогноз. Військові заявили конгресменам, що Кримський півострів навряд чи найближчим часом буде відвойований у рф.

Про це повідомило з посиланням на джерела в американській владі видання Politico.

США не вірить у кримську перемогу України

Видання пише, що у Вашингтоні відбувся секретний брифінг представників міністерства оборони США перед членами комітету Палати представників (нижньої палати Конгресу. — Ред.) у справах збройних сил.

На цьому брифінгу, за інформацією відразу трьох його учасників, американські військові пояснили конгресменам, що, на їхню думку, українські війська навряд чи зможуть найближчим часом відвоювати Крим у російських окупантів.

Що саме спонукало представників Пентагону до такого висновку, невідомо.

"Така оцінка напевно розчарує лідерів у Києві, які вважають повернення півострова однією зі своїх головних цілей", — зазначає у своїй публікації Politico.

Не все так однозначно

Разом з тим, ще один із учасників брифінгу заявив на умовах анонімності, що насправді цей захід був не такий однозначний.

Але суть брифінгу це джерело видання також окреслило у схожому форматі — мовляв, перемога України під час наступу з метою повернути собі окуповану територію Кримського півострова зовсім не є гарантованою.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив у інтерв'ю The Washington Post, що цього року росія зосередиться на окупації більшої території Донецької та Луганської областей. Водночас до літа Україна повинна повернути собі Крим.

Додамо, ЗМІ писали, що битва за Крим стане вирішальною в російсько-українській війні. Однак вона буде "надзвичайно кровопролитною".

Фото: Instagram міністерства оборони США