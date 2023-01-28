Соглашение Нидерландов, США и Японии – страны хотят ограничить производство микросхем в Китае

Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена заключила соглашение с Нидерландами и Японией об ограничении экспорта некоторых передовых технологий для производства микросхем в Китае. Однако публичного объявления об ограничениях не планируется, а их фактическое введение может занять месяцы.

Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о соглашении

Соглашение, направленное на "подрыв амбиций Пекина" по созданию собственного производства микросхем, распространяет некоторые меры экспортного контроля, принятые США в октябре, на компании, базирующиеся в двух странах-союзниках, в том числе ASML Holding NV, Nikon Corp и Tokyo Electron Ltd.

По словам лиц, знакомых с ситуацией, публичного объявления об ограничениях не планируется, а их фактическое введение может занять месяцы, пока страны завершат юридические договоренности.

"Переговоры продолжаются уже давно, но мы об этом не сообщаем. И если из этого что-то и выйдет, то сомневаюсь, что это будет очень заметным", — заявил в пятницу в Гааге премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ответ на вопросы о переговорах.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома не ответила на просьбу о комментарии. Также отказался от комментариев и представитель министерства торговли Нидерландов.

Санкции США против китайских технологических компаний

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство США внесло в черный список Yangtze Memory Technologies Co., Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co и десятки других китайских технологических компаний. Такое решение американского правительства усугубит торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира.

Как отмечают обозреватели Bloomberg, санкции против китайских технологических компаний являются частью стремления США ограничить доступ Китая к передовым технологиям производства микросхем и искусственного интеллекта, которые Соединенные Штаты хотят держать как можно дальше от вооруженных сил азиатской страны.

Также известно, что осенью прошлого года администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на доступ Китая в полупроводниковые технологии Штатов.

Напомним, что недавно стало известно, что американская компания Dell планирует отказаться от китайских чипов до 2024 года. Там беспокойство из-за напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.