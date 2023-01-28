Угода Нідерландів, США і Японії — країни хочуть обмежити виробництво мікросхем у Китаї

Джо Байден

Адміністрація президента США Джо Байдена уклала угоду з Нідерландами та Японією про обмеження експорту деяких передових технологій для виробництва мікросхем у Китаї. Проте публічного оголошення про обмеження не планується, а їхнє фактичне запровадження може зайняти місяці.

Про це пише Bloomberg.

Що відомо про угоду

Угода, спрямована на "підрив амбіцій Пекіна" щодо створення власного виробництва мікросхем, поширює деякі заходи експортного контролю, прийняті США в жовтні, на компанії, що базуються у двох країнах-союзниках, зокрема ASML Holding NV, Nikon Corp. і Tokyo Electron Ltd.

За словами осіб, знайомих із ситуацією, публічного оголошення про обмеження не планується, а їхнє фактичне запровадження може зайняти місяці, поки країни завершать юридичні домовленості.

"Переговори тривають вже давно, але ми про це не повідомляємо. І якщо з цього щось і вийде, то сумніваюся, що це буде дуже помітним", — заявив у п'ятницю в Гаазі прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у відповідь на питання про переговори.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому не відповіла на прохання про коментар. Також відмовився від коментарів і представник Міністерства торгівлі Нідерландів.

Санкції США проти китайських технологічних компаній

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що уряд США вніс до чорного списку Yangtze Memory Technologies Co., Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co. та десятки інших китайських технологічних компаній. Таке рішення американського уряду посилить торговельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу.

Як зазначають оглядачі Bloomberg, санкції проти китайських технологічних компаній є частиною прагнення США обмежити доступ Китаю до передових технологій виробництва мікросхем та штучного інтелекту, які Сполучені Штати хочуть тримати якомога далі від збройних сил азійської країни.

Також відомо, що восени минулого року адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові обмеження на доступ Китаю до напівпровідникових технологій Штатів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що американська компанія Dell планує відмовитися від китайських чипів до 2024 року. Там занепокоєнні через напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.