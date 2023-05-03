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США объявили новый пакет помощи Украине на сумму 300 млн долларов

3 мая 2023 22:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США объявили новый пакет помощи Украине на сумму 300 млн долларов
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Администрация президента Джо Байдена объявила 3 мая о дополнительной помощи безопасности Украины на общую сумму 300 млн долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды и т.д.

Об этом говорится на сайте Минобороны США.

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Что вошло в новый пакет помощи от США

В новый пакет безопасности помощи от США входит:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 155-мм гаубицы;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • минометные снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
  • взрывные боеприпасы для уборки помех;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — заявили в американском Минобороны.

Напомним, 4 апреля стало известно, что США предоставит Украине 2,6 млрд долларов военной помощи. Ожидается, что около 500 млн. долларов будет предоставлено в виде боеприпасов и оборудования. Более 2 млрд. долларов выделено на закупку боеприпасов, радаров и другого оружия в более долгосрочной перспективе.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь. Об этом заявила Министерство финансов США Джанет Йеллен.

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