США объявили новый пакет помощи Украине на сумму 300 млн долларов

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Администрация президента Джо Байдена объявила 3 мая о дополнительной помощи безопасности Украины на общую сумму 300 млн долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды и т.д.

Об этом говорится на сайте Минобороны США.

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В новый пакет безопасности помощи от США входит:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

155-мм гаубицы;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

минометные снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;

авиационные ракеты Hydra-70;

стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;

запчасти и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", — заявили в американском Минобороны.

Напомним, 4 апреля стало известно, что США предоставит Украине 2,6 млрд долларов военной помощи. Ожидается, что около 500 млн. долларов будет предоставлено в виде боеприпасов и оборудования. Более 2 млрд. долларов выделено на закупку боеприпасов, радаров и другого оружия в более долгосрочной перспективе.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь. Об этом заявила Министерство финансов США Джанет Йеллен.