Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 300 млн доларів arrow

США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 300 млн доларів

3 травня 2023 22:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 300 млн доларів
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Адміністрація президента Джо Байдена оголосила 3 травня про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму 300 млн доларів. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди тощо.

Про це йдеться на сайті Міноборони США.

Читайте також:

Що увійшло в новий пакет допомоги від США

До нового пакету безпекової допомоги від США входить:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 155-мм гаубиці; 
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;
  • авіаційні ракети Hydra-70; 
  • стрілецька зброя та боєприпаси до неї; 
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки; 
  • тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — заявили в американському Міноборони.

Нагадаємо, 4 квітня стало відомо, що США нададуть Україні 2,6 млрд доларів військової допомоги. Очікується, що близько 500 млн доларів буде надано у вигляді боєприпасів та обладнання. Понад 2 млрд доларів виділено на закупівлю боєприпасів, радарів та іншої зброї в більш довгостроковій перспективі.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати планують до вересня цьогоріч надати Україні додаткову фінансову допомогу. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB