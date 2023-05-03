США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 300 млн доларів

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Адміністрація президента Джо Байдена оголосила 3 травня про додаткову безпекову допомогу Україні на загальну суму 300 млн доларів. Він включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди тощо.

Про це йдеться на сайті Міноборони США.

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До нового пакету безпекової допомоги від США входить:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

155-мм гаубиці;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;

авіаційні ракети Hydra-70;

стрілецька зброя та боєприпаси до неї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — заявили в американському Міноборони.

Нагадаємо, 4 квітня стало відомо, що США нададуть Україні 2,6 млрд доларів військової допомоги. Очікується, що близько 500 млн доларів буде надано у вигляді боєприпасів та обладнання. Понад 2 млрд доларів виділено на закупівлю боєприпасів, радарів та іншої зброї в більш довгостроковій перспективі.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати планують до вересня цьогоріч надати Україні додаткову фінансову допомогу. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.