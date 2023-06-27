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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн

27 июня 2023 20:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн
Украинские военные выполняют боевое задание. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 27 июня США объявили о дополнительной помощи безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает ключевые возможности поддержки контрнаступательных операций Украины.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны США .

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Новый пакет военной помощи Украине от США на сумму более 500 миллионов долларов включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы, критические боеприпасы и другое оборудование.

В частности, в пакет вошли:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • взрывные боеприпасы и системы для уборки помех;
  • оборудование для разминирования;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • 30 боевых машин пехоты Bradley;
  • 25 бронетранспортеров Stryker;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противоброневые системы Javelin;
  • противотанковые системы АТ-4;
  • противоброневые ракеты;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • тепловизионные системы и приборы ночного видения;
  • тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

Напомним, 26 июня СМИ анонсировали, что США передадут Украину новый пакет военной помощи. С начала полномасштабного вторжения РФ этот пакет помощи в сфере безопасности станет 41 на общую сумму более 40 миллиардов долларов.

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