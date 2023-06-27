Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн arrow

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

27 червня 2023 20:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн
Українські військові виконують бойове завдання. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 27 червня США оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України. 

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США

Читайте також:

Новий пакет допомоги від США

Новий пакет військової допомоги Україні від США на суму понад 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також додаткову бронетехніку, протитанкові системи, критичні боєприпаси та інше обладнання. 

Зокрема в пакет увійшли:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 30 бойових машин піхоти Bradley;
  • 25 бронетранспортерів Stryker;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протиброньові системи Javelin;
  • протитанкові системи АТ-4;
  • протиброньові ракети;
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
  • тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Нагадаємо, 26 червня ЗМІ анонсували, що США передадуть Україну новий пакет військової допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення РФ цей пакет допомоги у сфері безпеки стане 41 на загальну суму понад 40 мільярдів доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз