США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Українські військові виконують бойове завдання. Фото: REUTERS

У вівторок, 27 червня США оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Цей пакет вартістю до 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

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Новий пакет військової допомоги Україні від США на суму понад 500 мільйонів доларів включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також додаткову бронетехніку, протитанкові системи, критичні боєприпаси та інше обладнання.

Зокрема в пакет увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;

обладнання для розмінування;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

30 бойових машин піхоти Bradley;

25 бронетранспортерів Stryker;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протиброньові системи Javelin;

протитанкові системи АТ-4;

протиброньові ракети;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Нагадаємо, 26 червня ЗМІ анонсували, що США передадуть Україну новий пакет військової допомоги. Від початку повномасштабного вторгнення РФ цей пакет допомоги у сфері безпеки стане 41 на загальну суму понад 40 мільярдів доларів.