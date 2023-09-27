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США объявили санкции против группы лиц: их подозревают в сотрудничестве с производителем "Шахедов"

27 сентября 2023 22:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США объявили санкции против группы лиц: их подозревают в сотрудничестве с производителем "Шахедов"
Дрон Shahed-136. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединённые Штаты Америки объявили о санкциях против пяти юридических и двух физических лиц из Ирана, Китая, Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. Их подозревают в поставке компонентов для иранской программы по производству дронов Shahed-136.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

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По сообщению американских чиновников, сеть компаний и физлиц способствовала поставке и финансированию закупки сервомоторов — критически важного компонента, используемого в иранских БПЛА Shahed.

Также под санкции попала иранская компания Pishgam Electronic Safeh Company, закупившая тысячи сервомоторов для БпЛА на сотни тысяч долларов, и ее руководитель Хамид Реза Джангхорбани.

Также под санкции попала компания из Гонконга, выполнившая несколько заказов на такие компоненты на сумму свыше миллиона долларов, ее представитель Фан Ян, две турецкие фирмы и одна из ОАЭ. Все они способствовали правительству иранского лидера Ибрагима Раиси обходить санкции.

Отметим, что это уже девятый раунд санкций США против иранской программы по производству дронов Shahed, чтобы прекратить незаконную деятельность Тегерана и отвадить его от дальнейшей вооруженной поддержки России.

Напомним, что ранее в российском сборнике Shahed-136 обнаружили компоненты из стран Запада, о чем они были немедленно проинформированы. А перед этим появилось подтверждение, что в Иране модифицировали дроны, заменив двигатель турбореактивной версией и создав новую пусковую платформу.

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