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США оголосили санкції проти групи осіб: їх підозрюють у співпраці з виробником "Шахедів"

27 вересня 2023 22:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
США оголосили санкції проти групи осіб: їх підозрюють у співпраці з виробником "Шахедів"
Дрон Shahed-136. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сполучені Штати Америки оголосили про санкції проти п'яти юридичних і двох фізичних осіб з Ірану, Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Їх підозрюють у постачанні компонентів для іранської програми з виробництва дронів Shahed-136.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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За повідомленням американських урядовців, мережа компаній і фізосіб сприяла постачанню та фінансуванню закупівлі сервомоторів —критично важливого компонента, що використовується в іранських БпЛА Shahed.

Також під санкції потрапила іранська компанія Pishgam Electronic Safeh Company, яка закупила тисячі сервомоторів для БпЛА на сотні тисяч доларів, та її керівник Хамід Реза Джангхорбані.

Також під санкції потрапила компанія з Гонконгу, яка виконала кілька замовлень на такі компоненти на суму понад мільйон доларів, її представник Фан Ян, дві турецькі фірми і одна з ОАЕ. Всі вони сприяли уряду іранського лідера Ібрагіма Райсі обходити санкції.

Зазначимо, що це вже дев’ятий раунд санкцій США проти іранської програми з виробництва дронів Shahed аби припинити незаконну діяльність Тегерана й відвадити його від подальшої збройної підтримки Росії.

Нагадаємо, що раніше у російській сбірці Shahed-136 виявили компоненти з країн Заходу, про що вони були негайно проінформовані. А перед цим з'явилися підтвердження, що в Ірані модифікували дрони, замінивши двигун на турбореактивну версію та створивши нову пускову платформу. 

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