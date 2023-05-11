США передадут Украине конфискованные активы российского олигарха

Генеральный прокурор Меррик Гарленд выступает во время пресс-конференции в Департаменте юстиции в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Аманда Андраде-Роудс.

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что впервые Соединенные Штаты одобрили передачу конфискованных российских активов Украине. По его словам, это первый перевод и не последний.

Гарленд отметил, что в 2022 году Министерство юстиции США выдвинуло обвинение российскому олигарху Константину Малофееву за нарушение санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину. По данным американских властей, Малофеев финансировал российских лиц, способствовавших сепаратизму в оккупированном Крыму.

Генеральный прокурор заявил, что тогда было объявлено о конфискации миллионов долларов, которые были заблокированы на счете в финансовом учреждении США из-за нарушения Малофеевых санкций. В феврале 2023 года была одобрена передача этих средств для использования в Украине.

"Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним", — сказал Гарленд.

Напомним, что в Европейском Союзе в последние дни оживились дискуссии вокруг наполнения очередного, 11-го пакета санкций против Российской Федерации.

Между тем на Западе находятся люди, которые высказывают пока робкие предположения, что, вероятно, санкционная казна против РФ достигла своего потолка и дальше настанет время, когда крыть карту будет нечем.